Juventus leva virada da Udinese e adia nona conquista do Italiano

A Juventus só precisava de uma vitória nesta quinta-feira (23) para garantir o nono título consecutivo do Campeonato Italiano, mas foi atrapalhada pela Udinese, que bateu a equipe de Cristiano Ronaldo por 2 a 1. Fora de casa, a Velha Senhora chegou a abrir o placar com De Ligt, contudo, viu o time de Udine virar com Nestorovski e Fofana, com direito a gol nos ac...