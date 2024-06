Esporte Juventude supera Atlético-GO, se distancia do Z4 e afunda rival na tabela Atuando diante de seu torcedor depois de quase dois meses, o Juventude não decepcionou, venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e se distanciou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

Atuando diante de seu torcedor depois de quase dois meses, o Juventude não decepcionou, venceu o Atlético-GO por 1 a 0 e se distanciou da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O jogo, ocorrido no Alfredo Jaconi na noite desta quarta-feira (5), foi válido pela quinta rodada do nacional e estava atrasado diante das chuvas no Rio Grande do Sul. Com o resultado, os gaú...