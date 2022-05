Esporte Juventude-MA e Tocantinópolis empatam no jogo da 4ª rodada da Série D O Juventude alcançou os quatro pontos na sétima colocação. Já o Tocantinópolis está com cinco pontos e fica de forma provisória no G-4

O Juventude-MA e Tocantinópolis se enfrentaram neste sábado, 7, no estádio Pinheirão, em São Mateus, Maranhão. A partida ficou no 0 a 0 em jogo da quarta rodada do Grupo 2, da Série D. Com o empate, o Juventude ficou com quatro pontos, ocupando a sétima colocação. Já o Tocantinópolis ficou com cinco pontos e fica de forma provisória no G-4, porém pode ser ultrapassado p...