Esporte Justiça nega pedido de liberdade e ex-presidente da Conmebol segue preso nos EUA Juan Ángel Napout, de 61 anos, está preso na Flórida, por envolvimento em casos de corrupção na Fifa e na entidade sul-americana

Quatro dias depois de negar um pedido de liberdade por razões humanitárias por conta da pandemia do novo coronavírus, a Justiça de Nova York, nos Estados Unidos, recusou nesta terça-feira (14) uma nova solicitação de soltura, desta vez com o pagamento de uma fiança, do ex-presidente da Conmebol, o paraguaio Juan Ángel Napout, de 61 anos. Assim, ele segue preso no Instituto C...