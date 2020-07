Esporte Justiça mantém Ronaldinho Gaúcho em prisão domiciliar no Paraguai Ronaldinho foi preso em março, após tentar entrar no Paraguai ao lado do irmão e empresário, Assis, para compromissos de negócios no país enquanto portavam passaporte com conteúdo falso

Ronaldinho Gaúcho sofreu uma nova derrota judicial nesta sexta-feira com a rejeição de um recurso que a defesa apresentou para que o ex-jogador e o irmão, Assis, fossem liberados da prisão domiciliar, na qual estão desde abril por terem entrado no Paraguai com passaporte com conteúdo falso. A Quarta Câmara do Tribunal de Recursos indeferiu o benefício, tornando defini...