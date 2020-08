Esporte Justiça manda bloquear premiação do Corinthians pelo vice do Paulista Bloqueio é para saldar dívida do clube com o Instituto Santanense de Ensino

O Corinthians mal teve tempo de planejar o que fazer com a premiação pelo segundo lugar no Campeonato Paulista. O juiz Luis Fernando Nardelli, da 3ª Vara Cível de São Paulo, determinou o bloqueio de R$ 1.594.385,00, quase a totalidade da premiação, para saldar dívida do clube com o Instituto Santanense de Ensino. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (12) n...