Esporte Justiça do Paraguai determina prisão domiciliar para Ronaldinho Gaúcho Advogados indicaram o pagamento de fiança de US$ 1,6 milhão (aproximadamente R$ 8,35 milhões) e que os dois vão ficar no Hotel Palmaroga

Ronaldinho Gaúcho e Assis vão seguir presos no Paraguai, mas agora em prisão domiciliar. Nesta terça-feira (7), após pouco mais de um mês da detenção do astro em Assunção, o juiz Gustavo Amarilla decidiu mudar o regime de reclusão do craque, que agora ficará em um hotel. O veredicto que "relaxou" a condição de Ronaldinho foi tomada em uma audiência em que a defe...