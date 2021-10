Suspenso no ano passado, em razão da pandemia de Covid-19 o encontro de cicloturistas Junta Tribo está de volta. Realizado desde 2015 na região de Miracema e Lajeado, o pedal que reúne grupos de ciclistas e adeptos solitários da bicicleta como mobilidade, esporte ou lazer será no dia 24 de outubro, em Lajeado, na reinauguração da Praia do Segredo.

“É a sexta edição do ‘Junta Tribo’, que é um dos maiores eventos de cicloturismo do Estado do Tocantins, mas que contará com a participação de ciclistas dos estados vizinhos”, explica Thaller Rogério, que faz parte da organização coletiva, a cargo da Associação Miracema Pedaladas, Tocantínia Bike e Lajeado Pedalando.

Para participar é preciso fazer a inscrição neste site, no valor de R$ 100, até o dia 20 de outubro. Segundo a organização, a programação inclui kit com camisa do evento, para os 200 primeiros inscritos, mais squeeze, medalhas de participação, café da manhã e almoço. O total do percurso em quilometragem é 66 km.

O evento terá como atração cultural a Banda Projeto 1+1 e conta com apoio da prefeitura de Lajeado, do Sesi, Grupo Auto Bicicletão e do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Educação, Juventude e Esportes (Seduc).