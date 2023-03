O ciclistas de Gurupi, no sul do Tocantins, não deram chance para os rivais palmenses e faturaram o lugar mais alto do pódio nas três categorias da segunda etapa da Copa Palmas de Ciclismo, disputada neste domingo, 26, na LO-08, ao lado do Parque dos Povos Indígenas, com Bruna Gomes no feminino, Van Basten na Open e Sergio Nazeozeno na Master.

O resultado, porém, não alterou a liderança da prova, que definirá seus campeões na finalíssima no dia 16 de abril.

Terceiro na Open, Junio Cesar, o Cowboy, segue líder com 90 pontos, após ter sido o grande vencedor da primeira etapa da edição 2023, disputada dia 26 de fevereiro. Cowboy ficou atrás de Evandro Amaral, o Carroceiro, que não disputou a primeira etapa e chegou em segundo no domingo, atrás do vencedor, Van Basten, de Gurupi.

No feminino, a também líder Cristiana Gonçalves também fez a terceira posição e os mesmos 90 pontos. À frente dela, chegaram Bruna Gomes, de Gurupi, na primeira colocação e Mariane Hildenbtandt, a segunda.

Na categoria master, o líder, Alexandre Valverde também seguiu a escrita de domingo e cruzou em terceiro lugar, atrás de Wellington Silva, o Bombadinho, vice-campeão da etapa e do grande vencedor, Sérgio Nazeozeno, o Torinha, que em seguida disputou também a categoria Open e chegou em 8º lugar.