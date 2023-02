O lendário ciclista palmense Junio Cesar, o Cowboy, é o grande vencedor da categoria open da primeira etapa da edição 2023 da Copa Palmas de Ciclismo enquanto Alexandre Valverde se sagrou campeão na categoria Master e Cristiana Gonçalves na única categoria feminino.

A competição terá ainda mais duas etapas para definir os campões da 5ª edição da competição que abriu a temporada de provas do ciclismo de estrada.

Na prova disputada no domingo na avenida LO-04, no Parque dos Povos Indígenas, Samuel Marques em segundo e Geovan Araujo em terceiro completam o pódio da categoria open, que reuniu atletas veteranos e da elite do ciclismo do estado.

Na categoria master, Alessandro Brum faturou o segundo lugar no pódio e Guilherme Loureiro cruzou na terceira colocação.

Entre as meninas, a segunda colocação ficou com Mariane Hildenbtandt e Rafisa Teixeira em terceiro.

A Copa Palmas de Ciclismo terá a segunda etapa disputada no dia 26 de março e a finalíssima no dia 16 de abril.

Categoria Open

1-Junio Cesar

2-Samuel Marques

3-Geovan Araujo

3-Leandro Salim

5-Fabio Ferreira

6-Richard Monteiro

7-Felipe Brito

8-André Kaconde

9-Ricardo Oliveira

10 -Julio Sales

Categoria Master

1- Alexandre Valverde

2 - Alessandro Brum

3- Guilherme Loureiro

4-Cristiano Gonçalves

5- Alexandre Rodrigues

6- Maurício Cardosos

7- Charlston Cabral

8-João Batista

9 - Gustavo Machado

10 - João de Deus

Feminino

1- Cristiana Gonçalves

2 - Mariane Hildenbtandt

3- Rafisa Joyce Teixeira