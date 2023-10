Com 1h50’45”701 para percorrer os 76 km de prova o tocantinense Junio César, o Cowboy, faturou o título de campeão brasileiro master na categoria B2 (45-49) em prova de resistência disputada na manhã de sábado, 14 de outubro, na TO-050 em Palmas.

A vitória deu ao ciclismo tocantinense a primeira medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada de CRI das categorias masters e sub-30, que é disputado na capital até o domingo, 15.

Cowboy girou com o pelotão apenas duas voltas quando acelerou antes do contorno norte do circuito e já abriu a terceira volta escapado, sendo perseguido apenas por Robson Santos, de Brasília. Juntos, os dois percorreram mais cinco voltas faltantes sem serem ameaçados pelo grupo perseguidor, formado pelo ex-piloto de stock car Vitor Meira e pelo piauiense Lindomar Santos.

Na última volta, Junio Cesar levantou e iniciou o sprint logo após o contorno norte, a 300 metros da chegada. Robson Santos ainda se levantou mas pareceu não ter pernas para buscar o tocantinense e ficou com a prata a 5’853 do Cowboy. Na disputa do bronze, Vitor Meira bateu Lindomar Santos no sprint, a 1’26 do líder Junio César. Samuel Dantas fechou o top 5.

Organizado pela Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC) com supervisão da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), o campeonato termina neste domingo, a partir das 7 h30, com três categorias femininas e três masculinas. Serão disputadas as categorias D, C1 e C 2, com quatro voltas e 40 km, B1 e B2 com 5 voltas (50 km) e A1 e A 2, com seis voltas (60 km). Nas categorias femininas, as camisas em disputa são da C1 (seis voltas), B1 (8 voltas) e A1 (10 voltas).

Confira os medalhistas de resistência

Sub-30

Italo Junior Patricson Braz Anderson Lucas

Master B2 – 45 49

Junio Cesar (TO) Robson Santos Vitor Meira

Master C2

Roberto França Evânio Zimmermann Dagoberto Schonardie

Master D2 (65+)

Guaracy Fernandes Ricardo Venturelli Irio Goede

Master D1 (60-64)