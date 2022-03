Esporte Juiz extingue ação que tentava bloquear verbas da CBF ao Tocantinópolis por falta de provas Ariostenis Guimarães Vieira pôs fim à ação do promotor de Justiça Saulo Vinhal por entender que repasse municipais sem prestação de contas não tinha má -fé nem busca ocultar irregularidades do time que teve a trajetória defendida pelo magistrado na sentença

Juiz na comarca de Tocantinópolis, Ariostenis Guimarães Vieira pôs fim à ação do promotor de Justiça Saulo Vinhal que pedia o bloqueio de verbas que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai repassar ao Tocantinópolis Esporte Clube pela participação do time na Copa do Brasil. O time tem direito a mais de R$ 3 milhões pela classificação para a terceira fase da com...