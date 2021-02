Esporte Judô: Maria Suelen fatura primeira medalha do Brasil em 2021 Atleta ficou com o bronze no último dia do Grand Slam de Tel Aviv

No início da tarde deste sábado (20), a judoca Maria Suelen Altheman (+78kg) derrotou Melissa Mojica, de Porto Rico, por ippon e ficou com o bronze no Grand Slam de Tel Aviv, em Israel. A judoca foi para a disputa do bronze depois de ter sido derrotada na semifinal pela brasileira naturalizada portuguesa, Rochele Nunes, por ippon. Além da vit...