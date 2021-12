Os pilotos Davi Honório, de 7 anos, e Pedro Ricardo, 14 anos, serão os representantes tocantinenses na 56ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart. Os pilotos de Palmas disputarão respectivamente nas categorias Mirim e F 4 Júnior.

O pequeno Davi iniciou no automobilismo quando tinha apenas 5 anos e sonha em um dia disputar a Stock Car, assim como aconteceu com o piloto do Tocantins, Felipe Fraga, que se tornou o mais jovem piloto a vencer essa prova. Além disso, ele também almeja um dia fazer parte do seleto grupo da Fórmula 1. A rotina dele é intensa: aos fins de semana com os treinos de kart e durante a semana, faz aulas de bateria, natação, escola de aventura e judô, além de conciliar com os estudos.

“Estou animado e um pouco nervoso. Minha preparação está sendo muito boa. Será meu primeiro campeonato brasileiro”, explicou o piloto que em novembro ficou na terceira colocação na categoria Mirim no Campeonato Tocantinense de Kart com 94 pontos. Em seus treinos, Davi costuma pilotar uma média de 200 km por dia. Este ano além do estadual, também participou do Campeonato do Nordeste. Até o fechamento desta reportagem, em sua categoria tinha 22 inscritos para o Brasileiro.

Já Pedro Ricardo, se aventura no kart há cerca de dois anos e coleciona em sua trajetória participações em competições como o Open do Brasileiro e a Copa do Brasil. O piloto é o atual campeão tocantinense da categoria F 400 Júnior, título conquistado em novembro, após totalizar 132 pontos.

“Um campeonato estadual é sempre uma preparação para as competições nacionais. É sempre bom fazer o máximo de corridas possíveis e uma corrida como esta do Brasileiro, desse nível, é muito importante. Estou bem tranquilo e tentarei sair de lá com o melhor resultado possível”, enfatizou Pedro Ricardo. Até o fechamento desta reportagem, já tinha cerca de 36 pilotos inscritos em sua categoria para a competição nacional.

Campeonato Brasileiro

De acordo com a programação do Brasileiro de Kart, os treinos livres e classificatórios do Grupo 1, com as categorias Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Graduados, F4 SS / SSM, OK FIA e OK Júnior, ocorrerão entre os dias 6 a 10 de dezembro. Já as corridas devem ser realizadas no dia 11, no kartódromo Beto Carreiro, em Penha, Santa Catarina.

De acordo com a Confederação Brasileira de Kart (CBK), a competição tem novo recorde de inscritos e adequações em sua programação e formato. A principal competição do país já conta com 523 inscrições confirmadas, uma a mais que o recorde anterior, estabelecido em 2017. Na época, a entidade nacional foi premiada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por ter realizado o maior campeonato de kart do mundo até então. O recorde deste ano deve ser ainda maior, já que as inscrições seguem abertas. “Estamos muito felizes por alcançarmos este novo recorde. É algo que nos motiva ainda mais a continuar trabalhando pelo crescimento e fortalecimento do kart no Brasil. Esperamos que seja uma edição inesquecível do Brasileiro para todos os competidores, patrocinadores, público e fãs do esporte. Essa nova demanda nos obrigou a realizar algumas adequações e mudanças, com o objetivo de garantir um grande espetáculo, com disputas justas, mas priorizando sempre a segurança de todos”, enfatizou Rubens Carcasci, presidente da CNK.