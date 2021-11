Esporte Jovens boxeadores do Tocantins disputam Campeonato Brasileiro Delegação tocantinense encarou 24 horas de viagem visando a competição

Os melhores jovens boxeadores do Brasil terão a oportunidade de mostrar seus talentos a partir de amanhã, em Cuiabá ( MT). A competição segue até o dia 13 de novembro. Os combates iniciam às 14 horas. A delegação do Tocantins é composta por sete atletas, de sete categorias diferentes, além de dois chefes de equipe. Quatro dos competidores do Estado chegaram ontem na c...