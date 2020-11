Esporte Jornalista Fernando Vanucci morre aos 69 anos O mineiro de Uberaba foi o criador do bordão "Alô, você!" e era considerado um dos principais jornalistas esportivos do País

Morreu nesta terça-feira (24) o jornalista Fernando Vanucci, aos 69 anos. Por décadas, ele foi um dos principais apresentadores e comentaristas esportivos do país, criador do bordão "Alô, você!". A causa da morte não foi divulgada. No ano passado, ele havia sofrido um infarto. Segundo informações da Globo, ele passou mal nesta manhã. Chegou a ser socorrido a l...