Esporte Joia do Palmas passa por período adaptação no Palmeiras e os dois times discutem futuro do atleta José Elias, 16 anos, tem contrato profissional com o Palmas até 2022

Na manhã desta segunda-feira, 26, o Palmas informou por meio de nota que o atleta José Elias, 16 anos, está em São Paulo (SP) e passa por um período de adaptação no Palmeiras (SP) e em seguida os clubes devem decidir o futebol do jogador. Apesar da campanha irregular do time no Campeonato Brasileiro da Série D 2020, o meio-campo é um dos destaques da equipe na competição e...