Esporte Jogos Tradicionais Krahô reunirão esporte e apresentações culturais Evento chega na sua quarta edição e será realizado na Aldeia Manoel Alves Pequeno

Serão realizados de 25 a 30 de setembro, os Jogos Tradicionais Krahô, na Aldeia Manoel Alves Pequeno, no município de Goiatins, próximo a cidade de Itacajá. De acordo com a organização, a ideia é promover o intercâmbio esportivo e cultural entre os povos indígenas, demonstrando para a sociedade as tradições através das danças, cantos, pinturas corporais e os esportes t...