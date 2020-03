Seis dias depois do anúncio oficial do adiamento por conta da pandemia do novo coronavírus, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio já têm nova data. Nesta segunda-feira (30), o Comitê Olímpico Internacional anunciou que a Olimpíada será disputada entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021, no mesmo período que seria realizada neste ano (24 de julho a 9 de agosto). O mesmo vale para a Paralimpíada, que começará em 24 de agosto e irá até 5 de setembro.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa — Olympics (@Olympics) March 30, 2020

