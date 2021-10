Esporte Jogos Inclusivos do Tocantins começam nesta sexta-feira Evento reunirá em Palmas, neste fim de semana, 100 competidores em diferentes modalidades

Os Jogos Inclusivos do Tocantins iniciam nesta sexta-feira, 1º, na Capital e seguem até domingo, 3. De acordo com a organização, o evento além de ser uma oportunidade para se descobrir novos talentos, também possibilitará que os índices técnicos sejam avaliados para futuras participações regionais e nacionais. O evento reunirá 100 paratletas, acima de 12 anos, com delegações d...