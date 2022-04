Esporte Jogos Estudantis do Tocantins Regional de Palmas define os primeiros campeões Etapa da Capital segue até sábado, 30, e vai decidir mais alguns finalistas para o estadual

Os Jogos Estudantis do Tocantins (Jets) chegaram nesta quinta-feira,28, ao seu quarto dia de competições na fase regional de Palmas e já têm vencedores em 18 modalidades da categoria 15 a 17 anos. As equipes e atletas classificados aguardam as finais na fase estadual, programada para acontecer na segunda quinzena de junho. A Secretaria da Educação (Seduc) realizou a a...