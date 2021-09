Esporte Jogos Estudantis do Tocantins começam nesta sexta-feira Trigésima edição contará com provas na faixa etária de 12 a 14 anos

As delegações que participarão dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets) já chegaram em Palmas. As provas iniciam na sexta-feira,24, e seguem até domingo,26. Cerca de 340 pessoas de todo o Estado, estarão envolvidas nesses três dias de evento, entre atletas e membros das equipes técnicas. Neste ano, os Jets contam com 11 modalidades: atletismo, tênis de mes...