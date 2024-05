Esporte Jogos dos Servidores prorrogam inscrições para as etapas regionais; veja novas datas A competição atenderá os servidores públicos de todo o Tocantins e o torneio regional reunirá profissionais de diferentes áreas

As inscrições para as etapas regionais sul (Gurupi), norte (Araguaína), Palmas (capital) e central (interior) dos Jogos dos Servidores foram prorrogadas até o dia 14 de junho. Todos os cadastros serão confirmados por meio da ficha própria da competição disponibilizada aqui. As dúvidas podem ser consultadas pelo WhatsApp (63) 9 9268-4152 (somente mensagens), confor...