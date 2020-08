Esporte Jogo entre Santos e Bragantino termina em empate Partida marcou a estreia de Cuca no comando do time da Vila e contou ainda com uma penalidade desperdiçada por Carlos Sánchez

O Santos vencia o Red Bull Bragantino até os acréscimos do segundo tempo, mas cedeu o empate e ficou no 1 a 1, neste domingo (9), na Vila Belmiro, na estreia do Campeonato Brasileiro. Marinho fez o gol do time da casa com "ajudinha" do goleiro Cleiton, enquanto Claudinho igualou. A partida marcou a estreia de Cuca no comando do time da Vila e contou ainda com um...