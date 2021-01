Esporte Jogo entre Palmas e Araguacema é adiado para o próximo dia 5 de fevereiro O jogo, que é válido pelo Tocantinense da 1ª Divisão 2020, estava previsto na tabela para ocorrer na próxima quinta-feira, 28, às 16h no Estádio Nilton Santos em Palmas

Em virtude da classificação do Palmas para 2ª Fase da Copa Verde e o trágico acidente aéreo que causou o falecimento dos integrantes do Palmas Futebol e Regatas a Federação Tocantinense de Futebol (FTB) alterou a data do jogo Palmas x Araguacema para o dia 5 do próximo mês. O jogo, que é válido pelo Tocantinense da 1ª Divisão 2020, estava previsto na tabela para o...