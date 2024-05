Prevista inicialmente para ocorrer no próximo sábado (25), às 16h, a partida entre Capital e Crac (GO) acabou alterada para o domingo (26), no mesmo horário. A bola rola a partir das 16h no estádio Nilton Santos, em Palmas.

As equipes se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D. O Capital tenta a reabilitação em seus domínios. A equipe vem de duas derrotas seguidas e ocupa atualmente a 6ª colocação do Grupo A5, com quatro pontos. Crac é quinto com um ponto a mais.

O confronto será apitado pelo árbitro Maykon Matos Nunes que também comandou o empate, por 0 a 0, entre União Rondonópolis (MT) e Capital, pela 2ª rodada da Série D.

O árbitro Maykon Matos Nunes terá como assistentes Natal Júnior (1), Washington Monteiro (2) e Eduardo Fernandes (4º árbitro), ambos do Tocantins.

Este será o segundo jogo de Maykon Matos neste Brasileirão Série D. No primeiro, no empate entre União Rondonópolis e Capital, a partida foi marcada por expulsões.

União teve um atleta expulso, e o Capital teve o atacante Juninho Foz e do lateral-esquerdo Jander. Foram distribuídos dez amarelos – quatro para o União, e seis para a equipe tocantinense.

Para esta partida contra o Crac, o Capital tem cinco jogadores pendurados com dois amarelos. Os atletas que podem ficar suspenso em caso de um terceiro amarelo nesta rodada são: Gustavo Lobó, Wesley, Arthur, Pattryck e Welington.