Esporte Jogando em casa, Palmas não sai do 0 a 0 diante do Paragominas pela Série D No próximo sábado, 17, o Palmas encerra o primeiro turno diante do Moto Club, no estádio Nhozinho Santos, em São Luiz do Maranhão

Palmas e Paragominas não conseguiram balançar as redes no Nilton Santos, na tarde deste sábado,10. Com isso, a equipe do tricolor da capital soma agora 4 pontos e segue na lanterna. O resultado foi positivo para o Jacaré do Norte que vinha de uma boa sequência de vitórias, agora tem 9 pontos na tabela. Na primeira etapa, o Palmas criou mais oportunidades. Já a e...