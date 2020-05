Esporte Jogadores e comissão técnica do Atlético-MG fazem testes para covid-19 Com estas medidas e os futuros resultados dos testes em mãos, o clube poderá avaliar melhor como poderá fazer a retomada das atividades no centro de treinamento

A segunda-feira (11) foi de testes no Atlético Mineiro. Jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários do clube foram submetidos a exames para avaliar se têm ou já tiveram a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O clube não anunciou quando sairão os resultados. Os testes fazem parte da preparação do clube para o futuro retorno dos treinos...