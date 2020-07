A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira, 17, que contratou o Hospital Israelita Albert Einstein para a realização de testes da covid-19 na retomada do calendário de competições nacionais e que vai custear de maneira integral os exames. No primeiro momento, o acordo é válido para as Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, o que inclui os times tocantinenses do Palmas e do Tocantinópolis, equipes que vão disputar a Quarta Divisão nacional.

Entre os dois times do Estado que vão disputar a competição, o TEC vai estrear primeiro. A equipe de Tocantinópolis vai encarar o Brasiliense no dia 6 ou 7 de setembro. Apesar da indefinição na data, a CBF confirmou que o primeiro jogo será em território tocantinense, com a partida de volta sendo realizada no dia 12 ou 13 de setembro na casa do adversário.

Caso avance, o Tocantinópolis vai fazer parte do grupo 6, mesma chave do Palmas e ao lado de Vila Nova (MG), Atlético de Alagoinhas (BA), Gama (DF), Tupynambás (MG), Bahia de Feira (BA) e Caldense (MG). Além do TEC e do Brasiliense, os outros times que disputam a fase preliminar são: Real (ES), Aquidauanense (MS), Nacional (AM), Ji-Paraná (RO), Baré (RR) e Ypiranga (AP).

Após as disputas da preliminar, será iniciada a primeira fase do torneio com 64 clubes divididos em oito grupos, com data marcada para o dia 19 ou 20 de setembro. De acordo com a tabela da CBF, o Palmas faz seu primeiro jogo fora de casa contra o Vila Nova (MG) (19 ou 20 de setembro), o horário da partida ainda será confirmação.

Testagem

De acordo com a CBF, o objetivo é "garantir padronização e alto grau de confiabilidade aos testes realizados". Os diagnósticos serão dados por testes moleculares (RT-PCR), com o objetivo de testar delegações de todas as equipes antes de cada rodada das competições. Além dos jogos das séries do Brasileirão, os clubes que disputam as Copas do Brasil e do Nordeste, e o Brasileirão sub-20, todas competições do futebol masculino passão pela testagem. No feminino, serão inclusas as Séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro.

O protocolo divulgado prevê que os jogadores passarão por exames três dias antes de cada compromisso e terão resultados na véspera de cada jogo. Com o diagnóstico em mãos, a CBF recomendará aos clubes o eventual afastamento imediato dos que tiverem a Covid-19 detectada no organismo. Treinadores, árbitros e assistentes também irão realizar os exames.