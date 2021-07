Esporte Jogadores da base do tricolor recebem oportunidade no elenco profissional Três atletas foram efetivados pela comissão técnica, estando à disposição para as próximas rodadas da Série D

Três jogadores da categoria de base agora fazem parte do elenco profissional do Palmas. Os atacantes Kaio e Luiz Fernando, além do zagueiro Allan Cristian estão à disposição do treinador Paulo César Caroço para o Brasileiro Série D. O atacante Kaio Fernandes, tem 17 anos e é natural de Monte do Carmo.“Só agradecer ao Palmas e a Paulo Caroço pela oportu...