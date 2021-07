Esporte Jogadora criada em Paranã reforçará o vôlei da França Domingas Soares vai para a sua segunda temporada internacional

De Paranã, região sudeste do Tocantins, para o vôlei europeu. Depois de atuar no Engelholm na Suécia, Domingas Soares, de 26 anos, vai reforçar o Istres Provence Volley, time que disputa a primeira divisão da liga francesa. Domingas foi criada em um sitio no município de Paranã, inclusive ela está passando as férias visitando a família e os amigos, onde d...