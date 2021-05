Esporte Jogador tocantinense renova contrato profissional com o Flamengo Kayque Soares tem 18 anos e é natural de Formoso do Araguaia

O jogador tocantinense, Kayque Soares Campos, natural de Formoso do Araguaia, renovou com o Flamengo por mais duas temporadas. O jovem zagueiro de 18 anos fechou seu primeiro contrato profissional com o clube carioca ainda em 2019, o vínculo iria até setembro deste ano, mas a equipe rubro-negra resolveu antecipar o trato e pelas redes sociais o jogador anunciou a renovação, q...