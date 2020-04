Em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), muitas famílias brasileiras estão passando por problemas financeiros e alguns jogadores brasileiros passaram a ajudar essas pessoas como podem. Tocantinense de Nova Rosalândia, o atacante Ricardo Lopes, que defende o Shanghai SIPG, da China, decidiu ajudar com uma doação de 350 cestas básicas para comunidades carentes de algumas cidades do Estado.

Ao lado de um amigo de Ricardo, a mãe do atleta, Claúdia Lopes, ajudou na organização e distribuição dos alimentos e enviou imagens ao jogador que está na China e aguarda o retorno da temporada que está suspensa desde o início do ano por conta da Covid-19. “Ver as imagens de longe foi muito emocionante. Fico muito feliz em ter ajudado um pouco as pessoas que precisam. Continuarei olhando por eles todos os dias”, destacou o atacante, que no time chinês vai atuar ao lado de dois jogadores que já defenderam a seleção brasileria, Hulk Paraíba e Oscar.

Preocupado com a situação atual do mundo por conta da doença, o craque ainda pontua: “hoje todos precisam se ajudar. Não tem sido fácil para ninguém o que tem acontecido no mundo por conta do coronavírus. Nosso país está sofrendo muito. Isso é o mínimo que posso fazer. Espero que todos possam ajudar as pessoas que mais precisam”, ressaltou o atacante. Além da cidade natal do jogador, as doações aconteceram em Ipueiras, Oliveira de Fatima e Santa Rita.

A China teve o epicentro inicial da doença e após a diminuição no número de casos e mortes, o país começa a retomar a normalidade e especialistas acreditam que o futebol pode ser retomado no mês de maio.

Após fechar com os chineses em fevereiro deste ano, por 5,4 milhões de euros (cerca de 25 milhões de reais), o atacante tocantinense só conseguiu chegar à China no fim de março. Por conta do coronavírus o jogador treinou no Brasil por mais de 30 dias.

Coreia do Sul

Lopes chegou à Coreia do Sul em 2015, para defender o Jeju United na K-League. Em sua primeira temporada balançou as redes 11 vezes e deu 10 passes para gols. A boa fase despertou o interesse do Jeonbuk Motors e em 2016 o tocantinense passou a defender as cores do clube, considerado um dos maiores do país.

Logo na chegada, Lopes fez parte do elenco que conquistou a Liga dos Campeões da Ásia. Depois disso, por três temporada seguidas virou protagonista do time e conquistou por três anos seguidos (2017, 2018 e 2019) o título da K-League. Ao todo, nas quatro temporadas que o atacante defendeu o Jeonbuk Motors disputou 124 jogos, conquistou 4 campeonatos, marcou 22 gols e por 22 vezes deixou os companheiros na boa para marcarem gols