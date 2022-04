Esporte Jogador tocantinense dá uma forcinha para o América-MG em jogo pela Copa do Brasil Gurupiense Éder marcou o primeiro gol do Coelhão na competição nacional

Eder Graminho, 27 anos, marcou o primeiro gol do Coelhão na Copa Intelbras do Brasil, aos 11 minutos do segundo tempo. O gurupiense é uma das apostas do time na competição nacional. O América-MG estreou na Copa do Brasil na terça-feira, 19, vencendo por 3 a 0, abrindo enorme vantagem no mata-mata diante do CSA-AL, no estádio Rei Pelé. Jogando fora de casa, a equipe a...