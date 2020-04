Natural de Almas, cidade localizada a 304 km de Palmas, o atacante Mailson Farias, 29 anos, ainda não conseguiu retornar ao Chiangrai United, da Tailândia, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e as restrições que muitos países adotaram em suas fronteiras.

O atleta, que em 2019 defendeu o Vila Nova no Campeonato Brasileiro da Série B e tem passagens por CRB, Chapecoense e Criciúma, chegou ao clube em janeiro deste ano, retornou ao Brasil por conta da parada no futebol asiático, mas agora encontra dificuldade para retornar ao país.

“Estou tentando voltar para a Tailândia, mas está um pouco difícil no momento. Tentei embarcar na última semana e não consegui”, pontua o jogador, que só deve conseguir viajar a partir do dia 24 de abril. Mailson relata que mesmo sem conseguir o retorno, a parada no futebol teve um resultado importante no combate à covid-19.

“Claro que gostaríamos de estar em atividade, mas a pausa foi fundamental para que as pessoas não corram riscos. O vírus avançou em alguns países em todo o mundo e isso assustou a todos. É momento de muita cautela”, afirmou. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Tailândia já tem mais de 1000 casos confirmados de covid-19.

Mailson, que está no Tocantins, destaca que se sente em casa no Chiangrai United, que é o atual campeão tailandês. "Estou feliz com o meu início no Chiangrai. Como já havia atuado na Ásia, tive uma adaptação rápida. Espero que com o retorno das atividades possa manter a intensidade que tive nos primeiros meses do ano”, finaliza.