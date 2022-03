Esporte Jheimy: o homem gol do Verdão do Norte tenta garantir o título de artilheiro pelo 2º ano consecutivo Centroavante do Tocantinópolis já anotou nove gols, a mesma marca do ano passado

Dos 134 gols anotados até agora no Campeonato Estadual, nove são do artilheiro Jheimy do Tocantinópolis. No ano passado, o centroavante fez a mesma marca e carimbou a artilharia. Nesta edição, estão na cola, os jogadores Mendes do Interporto com 6 gols e Everson Bilau do Verdão do Norte com 5. “Graças a Deus, já cheguei na minha marca do Estadual do ano pa...