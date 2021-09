Esporte Jets definem os representantes do Estado nos Jogos Escolares Brasileiros Etapa nacional será realizada no Rio de Janeiro, de 29 de outubro a 5 de novembro

A 30ª edição dos Jogos Estudantis do Tocantins encerra neste domingo,26. Os campeões dessa etapa representarão o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros, que serão realizados no Rio de Janeiro, de 29 de outubro a 5 de novembro de 2021. As disputas envolvem alunos de 12 a 14 anos em 11 modalidades esportivas: atletismo, tênis de mesa, vôlei de praia, xadrez, badminton, n...