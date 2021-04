Esporte Jesus marca, City vence Leicester e abre 17 pontos de vantagem na liderança O resultado leva o líder Manchester City aos 74 pontos em 31 jogos, 17 a mais que o Manchester United, vice-líder

O Manchester City teve dificuldades, mas venceu o Leicester por 2 a 0 fora de casa na tarde deste sábado (3) e segue com ampla vantagem na briga pelo título do Campeonato Inglês. O primeiro gol do City foi marcado por Mendy, que aproveitou a sobra dentro da área, limpou a marcação e com muita tranquilidade colocou a bola no canto esquerdo do goleiro. O segundo foi do...