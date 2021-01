Esporte Jean Pyerre perde pênalti, e Grêmio fica apenas no empate com o Coritiba O Coritiba segue lutando contra o seu sexto rebaixamento, ocupando a 19ª posição, com apenas 27 pontos. Já o Grêmio, não vence há seis rodadas

Em uma rodada recheada de desfalques para as duas equipes, Coritiba e Grêmio ficaram no empate, em 1 a 1, neste domingo (31), no Couto Pereira, em Coritiba, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho que chegou a abrir o placar, desperdiçou um pênalti com Jean Pyerre e viu a vitória escapar pelas mãos ao ver o goleiro Wilson decidir para o Coritiba. O...