Na tarde de segunda-feira, 17, a caminho do velório do zagueiro do Tocantinópolis, Bruno Ferreira, o técnico Jairo Nascimento sofreu um acidente na BR-010, próximo ao município de Campestre (MA).

Ao conversar com o Jornal do Tocantins, Jairo afirmou estar bem e que foram apenas danos materiais. “O que importa é a nossa saúde”, contou o técnico.

Após cair em um buraco, o treinador perdeu o controle da direção do veículo e invadiu a vegetação do local. Jairo chamou um guincho para ajudar a retirar o carro, na qual foi encaminhado até a cidade de Imperatriz (MA).

“Foi um livramento e está tudo bem”, finalizou Jairo.

Morte do zagueiro Bruno Ferreira

No domingo, 16, Bruno Ferreira, zagueiro do Tocantinópolis, morreu após um acidente de trânsito, em Porto Franco (MA). Bruno estava em uma motocicleta quando bateu em uma outra moto.

O atleta chegou a ser socorrido, passou por duas cirurgias, mas não resistiu.

Nas redes sociais, o TEC lamentou a perda do zagueiro. “É com imensa tristeza que informamos o falecimento do nosso zagueiro Bruno Ferreira da Silva. Bruno foi vítima de um acidente automobilístico e infelizmente não resistiu aos procedimentos cirúrgicos. Neste momento de profunda tristeza desejamos forças aos familiares e amigos. Perdemos hoje, além de um atleta com potencial enorme, um grande ser humano.”