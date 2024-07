Esporte Jairo Nascimento não comanda mais o Capital; saiba motivos Time será assumido por Célio Ivan, técnico das categorias de base do clube para o restante do Brasileiro Série D

O Capital Futebol Clube anunciou nesta quarta-feira (3), por meio de suas redes sociais, a saída do técnico Jairo Nascimento e do seu auxiliar Gilmar Moura. O comando da equipe agora será assumido por Célio Ivan, técnico das categorias de base do clube, nas partidas do Campeonato Estadual da série D.