Após a conquista de mais um título no Campeonato Estadual de Futebol Profissional da 1ª Divisão, no último domingo, 9, o Tocantinópolis (TEC) consagrou o técnico Jairo Nascimento como o primeiro e único a ser tricampeão consecutivo na competição e a ganhar o troféu de melhor técnico, também três vezes seguidas. O treinador que está há três anos no clube, também vai para o terceiro ano seguido no calendário nacional com o TEC.

Segundo Jairo, é uma honra ter o nome na história do futebol tocantinense e também no Verdão do Norte. “Ser tricampeão é algo que vai ficar marcado na minha carreira. São feitos difíceis de serem conquistados, por isso temos que valorizar bastante esse momento e todos que fazem parte do processo”, acrescentou.

O técnico também contou ao JTo que o foco é o trabalho e que tenta extrair o melhor dos seus atletas. Jairo informou que está feliz no Tocantinópolis e que deve ficar até o final do Brasileiro Série D, previsto para finalizar em setembro deste ano.

“Sabemos que o futebol é dinâmico, são feitos de ciclos e pretendo aproveitar esse momento. Com relação a propostas de outras equipes, estão aparecendo algumas situações, e é bom ter seu nome lembrando e sondado. Creio que existe momento certo pra tudo.”

Nascimento agradeceu por todas as conquistas e acrescentou que ninguém consegue nada sozinho, é um trabalho em equipe. “Temos uma comissão técnica que dá suporte, uma diretoria atuante e o principal: atletas que acreditam que é possível conquistar objetivos traçados.” Ainda de acordo com Jairo, toda a equipe conseguiu elevar o patamar do clube, que hoje tem uma grande imagem no cenário nacional.

Tocantinópolis no Tocantinense

No domingo, 9, o TEC conquistou mais uma taça do Campeonato Estadual, o terceiro consecutivo, e se tornou hexacampeão na competição. Com uma campanha inigualável, o Verdão do Norte se manteve na liderança em todas as fases e marcou 28 gols durante todo o campeonato.

Na decisão, o clube conquistou o título dentro de casa, no estádio João Ribeiro, na partida contra o Capital FC, por 4 a 3, com gols de Gustavo, Bagagem, William e Gabriel Caju. Fora de casa, no estádio Nilton Santos, em Palmas, o TEC venceu por 2 a 1 e levou a vantagem para o jogo de volta, com gols de William e Joel.

Invencibilidade

O Tocantinópolis também conseguiu ser campeão invicto no Campeonato Tocantinense deste ano, feito inédito na história do clube, que também entra para o currículo do técnico Jairo Nascimento.

Foram 11 jogos no Tocantinense, com oito vitórias e três empates. Em 31 edições, somente o Palmas tinha conseguido ser campeão sem perder nenhuma partida, garantido em 2001, 2003 e 2020. Outro feito que a equipe conseguiu com a conquista foi de ser tricampeão seguido, conquistado também pelo Gurupi (2010, 2011 e 2012) e Palmas (2018, 2019 e 2020).