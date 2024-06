Esporte Jairo Nascimento é anunciado como técnico do Capital para continuidade do Brasileirão Série D Anúncio ocorreu nesta terça-feira (4) nas redes sociais do clube. Estreia como treinador será neste sábado (8), no jogo contra o Mixto(MT), em Cuiabá

O Capital Futebol Clube anunciou Jairo Nascimento como o novo treinador da equipe nesta terça-feira (4) em suas redes sociais. O técnico irá dar continuidade a equipe no Campeonato Brasileiro da Série D. Na publicação, o técnico aparece com a camisa rubro-negra ao lado do auxiliar Gilmar Moura, que chegou junto a ele no time.