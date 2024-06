Esporte Jairo fala sobre a atual situação do Capital e afirma que trará reforços ao time na próxima semana Em entrevista ao JTo o técnico revelou que só não contratou mais atletas para o jogo deste domingo (23), contra o Crac (GO), porque a falta de tempo o impossibilitou

Na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série o Capital jogará contra o Crac (Go) e precisa iniciar uma reação contra a equipe goiana. O jogo está marcado para este domingo (23) a partir das 17h, no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão (GO). Em entrevista ao JTo, o técnico Jairo Nascimento comentou sobre o mau tempo que assola a equipe rubro-negra. “Estam...