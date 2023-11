As finais do estadual de basquete de base, organizado pela Federação Tocantinense de Basketball (FTB) disputadas no sábado, 18, no Colégio Ulbra sacramentaram as conquistas do time A do Palmas Jaguars no masculino e da AABP/Mackenzie/Maju no feminino.

O time campeão conseguiu abrir 10 pontos de frente e segurou o placar até o fim do último quarto, fechando com vantagem de em 57 a 44 contra a Aceb/S10, reforçada com atletas de Gurupi.

Com a vitória, o Jaguars conquistou o bicampeonato na categoria em seu segundo ano de existência. O primeiro título saiu no ano passado.

Ainda nas finais do masculino, antes da disputa do título o time da ETI Padre Josimo superou a equipe da AABP/Mackenzie/Maju por 44 x 43 e conquistou o terceiro lugar.

Na disputa do título feminino, as meninas AABP/Mackenzie/Maju superaram o time do Palmas Jaguars e conquistaram a medalha de ouro com seis pontos de vantagem no final da partida: 41 x 35.