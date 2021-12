Esporte Júnior Gomes e Pedro Manta brigarão por uma única vaga na Decisão do Estadual Treinadores do Araguacema e Interporto estrearam este ano no futebol tocantinense

Depois de um empate em 1 a 1 no estádio Arena Taça, os treinadores Júnior Gomes, do Araguacema e Pedro Manta, do Interporto, disputam nesta sexta-feira,23, uma das vagas para a grande decisão do Campeonato Tocantinense. Esse é o primeiro ano dos dois comandantes no futebol tocantinense. “Os erros que a gente identificou estão sendo corrigidos internamente. A sema...