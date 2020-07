Esporte Jô é inscrito no BID e pode reestrear pelo Corinthians contra o RB Bragantino Partida será válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista

O nome do atacante Jô, do Corinthians, apareceu nesta segunda-feira (27) no BID (boletim informativo diário), da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Assim, o atleta já pode fazer sua reestreia na equipe contra o Red Bull Bragantino, na quinta (30), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A tabela dos jogos foi definida nesta segunda pela FPF (Federação Paulis...