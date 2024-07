Esporte Itália vence o Brasil por 3 a 1 no vôlei masculino nas Olimpíadas Com o resultado, o Brasil precisa agora se recuperar rapidamente na próxima rodada, quando enfrentará a forte Polônia, na quarta-feira (31)

Em um clássico do vôlei mundial, Brasil e Itália protagonizaram uma grande partida nas estreias da seleções nos Jogos de Paris 2024. Em um duelo de muita rivalidade, que inclui a final olímpica de 2016, a Itália levou a melhor e venceu por 3 a 1 neste sábado (27). Apesar da derrota, o maior pontuador do confronto foi o oposto Darlan, com 25 pontos. Com o resultado, o Bras...