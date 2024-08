Esporte Isaquias cita nervosismo na canoagem por busca de reinado ao lado de Rebeca O canoísta acumula quatro pódios (um ouro, duas pratas e um bronze) e, na capital da França, quer subir duas vezes no topo e receber em seu pescoço a premiação dourada

Isaquias Queiroz nunca escondeu que um de seus principais objetivos nas Olimpíadas de Paris era conquistar medalhas para se tornar o maior campeão olímpico do Brasil. Depois do desempenho histórico de Rebeca Andrade na ginástica artística, a missão do canoísta mudou um pouquinho e ganhou um novo tempero: agora, ele quer se juntar à atleta que subiu seis vezes ao pódio e...