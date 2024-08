Esporte Isaquias avança com tranquilidade e vai direto à semi do C1 1000m em Paris Os dois primeiros colocados de cada uma das cinco baterias avançaram direto para as semifinais, enquanto os demais vão para as quartas de final

Medalha de ouro na prova em Tóquio, Isaquias Queiroz avançou direto às semifinais do C1 1000m masculino da canoagem velocidade nas Olimpíadas de Paris. Isaquias fez o percurso de sua principal prova em 3min53s94, terminando em 2º em sua bateria das eliminatórias no Est. Náutico. Os dois primeiros colocados de cada uma das cinco baterias avançaram direto para as sem...